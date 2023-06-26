В Сургуте губернатору Югры Наталье Комаровой представили строящиеся цеха пилотного металлургического завода

В рамках рабочей поездки губернатор Югры Наталья Комарова посетила «Сургутский металлургический комплекс». Сейчас на объекте идет строительство цехов металлургического микрозавода нового поколения для производства арматуры разных диаметров и фасонных изделий.

«Основные преимущества проекта – применение новейших технологий, экологичность и импортозамещение. Здесь будет работать российская фильтрационная установка, запас мощности которой будет даже превышать мощности завода. Да и потребности отправлять металлолом на переплавку на юг, как это было раньше, не будет, − поделился глава Сургута Андрей Филатова в соцсетях. − Подобных объектов ни в Сургуте, ни в округе прежде не было. Его планируемый ввод в эксплуатацию в 2024 году может дать уникальный для Югры объект и более трехсот рабочих мест».

Подчеркнем, что администрация города по соглашению с «Сургутским металлургическим комплексом» сопровождает проект по принципу «одного окна». Так, инвестору предоставили два земельных участка.

Кроме того, в 2022 году между правительством Югры и «Сургутским металлургическим комплексом» было заключено первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений.