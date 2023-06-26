Первая смена детского летнего лагеря на базе 10 школы в Сургуте закончилась

В летнем деском лагере для сургутских детей подошла к концу первая смена, в лагере на базе школы номер 10 пребывает 165 детей, 125 детей — это учащиеся 10 школы и 40 детей – это спортивная школа «Олимп». Это большое количество человек, которое всегда стабильно. Каждый год лагерь набирает 165 детей возрастом от семи до 12 лет на одну смену с первого по 26 июня. Об этом рассказала начальник лагеря школы 10 Екатерина Комова.

«У нас работают три программы дополнительного образования – «Веселые ладошки», «Олимпиец», «Легомир». И также педагоги доп. образования на «Городе мастеров», где ребята рисуют, делают поделки, также у нас рядом, нам очень повезло, что с нами эколого-биологический центр, который с нами сотрудничает. Туда ребята ходят на экскурсии, на мастер-классы нас приглашают. Также к нам в гости приходят сотрудники музея, которые проводят с ребятами занятия. И проходят мероприятия, направленные на безопасность детей», – рассказала начальник лагеря.

Сургутским ученикам в летнем лагере на базе школы номер 10 организовали в этом году разноплановый досуг. Новинкой в программе развлечений стала «Песочная анимация». Ребята рисуют на планшетах различные картины, а также расписывают акрилом футболки и делают поделки из бумаги.

«К нам приходили сотрудники из «Россетей», которые проговорили с детьми об электробезопасности. С нами сотрудничают сотрудники дорожной полиции, которые тоже напоминают детям о правилах дорожного движения. И каждый день мы также детям напоминаем о тех правилах, которые нужно соблюдать не только в лагере, но и также дома, в быту, когда они выйдут на каникулы», – добавила Екатерина Комова.

Перед началом смены школа проходит проверку, контрольные надзорные органы проверяют на пожарную безопасность, антитеррористическую безопасность, проходят инструктажи с сотрудниками лагеря, а также с тем персоналом, который не являются педагогическим, но работает в лагере с дневным пребыванием детей. В лагере действует пропускной режим.