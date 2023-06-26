Полиция Сургута установила подозреваемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся акте терроризма

В Сургуте 17-летний студент может лишиться свободы на пять лет за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. По предварительной информации, в мае этого года юноша отправил на электронную почту одного из учреждений письмо с угрозой совершения особо тяжкого преступления, в котором могут пострадать люди.

«На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа, кинологи со служебными собаками и иные экстренные службы. В ходе проверки информации не подтвердилась. Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили злоумышленника, направившего письмо с заведомо ложной информацией, им оказался 17-летний студент одного из учебных заведений Сургута», − сообщили в Телеграм-канале «Полиция Югры».

В настоящий момент в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».