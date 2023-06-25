Лидеры общественного мнения Сургута — о ситуации вокруг Евгения Пригожина

После обращения президента России по поводу ситуации с Евгением Пригожиным в его поддержку выступили сургутяне: общественники, депутаты, и просто жители города.

Пост депутата Айдара Явишева опубликовал на своей странице в соцсети председатель Думы Сургута Максим Слепов: «Доставлять радость врагам конфликтом среди патриотов — это непростительная ошибка. А руководствоваться личными интересами, когда идет война с противником — это значит работать против своей страны. Поэтому действия Пригожина – это удар в спину стране и людям, которые сейчас на передовой сражаются с врагом за наше будущее. Личные обиды и амбиции надо забыть до Победы. Президент России Владимир Путин официально обратился к жителям страны и подтвердил сложившуюся непростую ситуацию. Путин подчеркнул, что россияне вместе с Родиной преодолеют любые испытания, станут еще сильнее, а он как глава государства сделает всё, чтобы отстоять страну, защитить безопасность граждан.

Поддерживаю нашего президента и полностью согласен, что в условиях фактически объявленной и ведущейся против нас войны нам всем нужно сплотиться вокруг президента и наших ребят, которые сегодня так же самоотверженно и мужественно защищают Родину».

Ситуация, когда происходят распри внутри страны – страшная, а последствия ее еще страшнее. Добровольцы Гуманитарного корпуса знают об этом не понаслышке: «То, что произошло внутри семьи, внутри дома, просто недопустимо. Много сил положено, и вся Россия должна объединяться и находить в себе силы стоять вместе», — уверена руководитель штаба Гуманитарного добровольческого корпуса в Сургуте Светлана Басова.