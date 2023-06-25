Сургутский район представил один из общественных проектов на ПМЭФ-2023

Проект «НЮР НЬЫР», который реализуется в Сургутском районе силами региональной общественной организации КМНС ХМАО-Югры «Орт-Ики» и отдела национальной культуры Русскинского музея Природы и Человека им. Ядрошникова А.П., представили на Петербургском международном экономическом форуме.

Как рассказывает и.о. начальника управления культуры администрации Сургутского района Ольга Шабалина, он стал продолжением проекта «Семинар-практикум по работе с ровдугой, изготовление природной краски из пихты по технологии юганских ханты, изготовление сухожильных нитей», который реализовали в Сургутском районе в 2020-2021 годах. «В дни семинара участники научились выделке ровдуги (замши из оленьей шкуры) способом скобления, изготавливать природную краску, орнаментировать ровдужную обувь. На семинаре раскроили и начали шить 15 пар (4 детской и 11 взрослой) традиционной обуви», — отметила она.

Напомним, что проект «НЮР НЬЫР» ранее был признан победителем конкурса Президентских грантов. Его реализовали в форме четырехдневного семинара по пошиву национальной обуви обских угров.

«Мы все гости на этой земле, она исконно принадлежала ханты и манси, поэтому важно помнить это, чтить, уважать их традиции, обряды. Необходимо популяризировать подобные мероприятия, чтобы дети и взрослые могли прикоснуться к истории коренных народов севера», - прокомментировал событие глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Семинар собрал более 20 человек не только из Сургутского района, но и из Сургута, Ханты-Мансийска и Белоярского района. Все они показали высокий уровень интереса к национальным традициям, а в рамках семинара были еще и награждены дипломами и подарками.