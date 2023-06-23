Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

24 июня
Фестиваль хобби и увлечений «Хобби фест»
Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити-Молл», Югорский тракт, 38. Время: 13:00.
Молодежь города приглашают на крупное празднество любителей косплея и фэнтези. На площадке фудкорта вас ждут:
- Танцевальные номера;
- открытое косплей-дефиле для всех желающих (регистрация в 12:00 на столике рядом со сценой);
- викторина по гик-тематике (фильмы, сериалы, комиксы);
- мастер-класс по фехтованию;
- фотозона;
- игротека;
- уголок грима;
- много музыки!
Вход свободный. 0+
Научно-популярная лекция «Тренд на экологичность»
Место: паблик ВКонтакте «ЮНТИ». Время: 16:00.
Все вокруг говорят о необходимости жить экологично. Производители выпускают новые экотовары, а социальные сети предлагают нам полностью отказаться от пластика. Но далеко не все, что мы видим и слышим действительно касается экологичности, иногда совсем наоборот.
На лекции мы подробно разберем:
- какие наши привычки действительно вредят окружающей среде;
- опасность микропластика;
- влияние моды, доставок еды на природу;
- гринвошинг и как компании управляют нами через чувство вины;
- как внедрить в жизнь осознанное потребление без фанатизма и ограничений;
- а также практические примеры, полезные ресурсы и вдохновляющие проекты.
Спикер лекции химик, научный журналист, автор бестселлера «Яды: вокруг и внутри» – Сакина Зейналова.
Лекция пройдет онлайн в паблике «ЮНТИ» во ВКонакте. Цена билета: бесплатно. 0+
Психологически-юмористическое шоу «Не осуждаю»
Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.
В следующую субботу, 24 июня в Невесомости состоится очередной выпуск психологически-юмористического шоу НЕ ОСУЖДАЮ. Есть тема. Есть два некомпетентных комика. Есть один очень компетентный психолог.
Тема выпуска: «ПРОКРАСТИНАЦИЯ/ДОСТИГАТОРСТВО». На протяжении всего шоу ты сможешь задать вопрос, который тебя интересует. Комики ответят смешно. Психолог ответит правильно.
Комики: Рамиль Нуртдинов и Кирилл Андреев. Гость: Эрнест – психотерапевт с огромным стажем практики за спиной.
Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 500, на входе: 600 рублей. 16+
25 июня
Молодежный фестиваль «Сургут в движении»
Место проведения: Центральная площадь Сургута. Время: 13:00.
В рамках празднования всероссийского Дня молодежи на Центральной площади развернется множество интересных площадок:
- Силовой конкурс «Кубок закаленных Севером»
- научно-популярные лекции, соревнования по робототехнике, мастер-классы;
- квест с головоломками, поисковыми заданиями и интересными шифровками.
Также на фестивале состоится уникальное городское событие – кубок по квизу «Большой КвизДвиж», где 40 команд под открытым небом сразятся в интеллектуальной битве от популярных организаторов этой игры. В 19:00 всех любителей современной хореографии ждут на площадке «Движение к творчеству».
А изюминкой фестиваля «Сургут в движении» станет музыкальный концерт с зажигательными хип-хоп композициями в исполнении группы «Лайт», треками диджея Александра Комарова, а также вступлением специального гостя фестиваля – группы «Мохито».
Больше информации вы найдете здесь. Вход свободный. 0+
Прочтение пьесы «Горка»
Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:30.
В это воскресенье, 25 июня в Невесомости состоится читакль «ГОРКА». Читакль – это прочтение пьесы от Летучего театра. И на этот раз, вы услышите пьесу «Горка» Алексея Житковского – смешная и грустная история о юной воспитательнице детского сада из далекого, затерянного в северных снегах городка, которая пытается остаться человеком и личностью в потоке ежесекундного жизненного абсурда. Лучше всего о своей пьесе рассказал сам автор: «Эта пьеса про ежедневный подвиг маленького человека.
Пьеса «Горка» была признана пьесой года на фестивале современной драматургии «Кульминация».
Драматург Алексей Житковский наш сосед, живет в Нижневартовске и сейчас очень популярен во многих театрах страны.
Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 500. 16+