Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

24 июня

Фестиваль хобби и увлечений «Хобби фест»

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити-Молл», Югорский тракт, 38. Время: 13:00.

Молодежь города приглашают на крупное празднество любителей косплея и фэнтези. На площадке фудкорта вас ждут:

Танцевальные номера;

открытое косплей-дефиле для всех желающих (регистрация в 12:00 на столике рядом со сценой);

викторина по гик-тематике (фильмы, сериалы, комиксы);

мастер-класс по фехтованию;

фотозона;

игротека;

уголок грима;

много музыки!

Вход свободный. 0+

Научно-популярная лекция «Тренд на экологичность»

Место: паблик ВКонтакте «ЮНТИ». Время: 16:00.

Все вокруг говорят о необходимости жить экологично. Производители выпускают новые экотовары, а социальные сети предлагают нам полностью отказаться от пластика. Но далеко не все, что мы видим и слышим действительно касается экологичности, иногда совсем наоборот.

На лекции мы подробно разберем:

- какие наши привычки действительно вредят окружающей среде;

- опасность микропластика;

- влияние моды, доставок еды на природу;

- гринвошинг и как компании управляют нами через чувство вины;

- как внедрить в жизнь осознанное потребление без фанатизма и ограничений;

- а также практические примеры, полезные ресурсы и вдохновляющие проекты.

Спикер лекции химик, научный журналист, автор бестселлера «Яды: вокруг и внутри» – Сакина Зейналова.

Лекция пройдет онлайн в паблике «ЮНТИ» во ВКонакте. Цена билета: бесплатно. 0+

Психологически-юмористическое шоу «Не осуждаю»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В следующую субботу, 24 июня в Невесомости состоится очередной выпуск психологически-юмористического шоу НЕ ОСУЖДАЮ. Есть тема. Есть два некомпетентных комика. Есть один очень компетентный психолог.

Тема выпуска: «ПРОКРАСТИНАЦИЯ/ДОСТИГАТОРСТВО». На протяжении всего шоу ты сможешь задать вопрос, который тебя интересует. Комики ответят смешно. Психолог ответит правильно.

Комики: Рамиль Нуртдинов и Кирилл Андреев. Гость: Эрнест – психотерапевт с огромным стажем практики за спиной.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 500, на входе: 600 рублей. 16+

25 июня

Молодежный фестиваль «Сургут в движении»

Место проведения: Центральная площадь Сургута. Время: 13:00.

В рамках празднования всероссийского Дня молодежи на Центральной площади развернется множество интересных площадок:

Силовой конкурс «Кубок закаленных Севером»

научно-популярные лекции, соревнования по робототехнике, мастер-классы;

квест с головоломками, поисковыми заданиями и интересными шифровками.

Также на фестивале состоится уникальное городское событие – кубок по квизу «Большой КвизДвиж», где 40 команд под открытым небом сразятся в интеллектуальной битве от популярных организаторов этой игры. В 19:00 всех любителей современной хореографии ждут на площадке «Движение к творчеству».

А изюминкой фестиваля «Сургут в движении» станет музыкальный концерт с зажигательными хип-хоп композициями в исполнении группы «Лайт», треками диджея Александра Комарова, а также вступлением специального гостя фестиваля – группы «Мохито».

Больше информации вы найдете здесь. Вход свободный. 0+

Прочтение пьесы «Горка»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:30.

В это воскресенье, 25 июня в Невесомости состоится читакль «ГОРКА». Читакль – это прочтение пьесы от Летучего театра. И на этот раз, вы услышите пьесу «Горка» Алексея Житковского – смешная и грустная история о юной воспитательнице детского сада из далекого, затерянного в северных снегах городка, которая пытается остаться человеком и личностью в потоке ежесекундного жизненного абсурда. Лучше всего о своей пьесе рассказал сам автор: «Эта пьеса про ежедневный подвиг маленького человека.

Пьеса «Горка» была признана пьесой года на фестивале современной драматургии «Кульминация».

Драматург Алексей Житковский наш сосед, живет в Нижневартовске и сейчас очень популярен во многих театрах страны.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 500. 16+