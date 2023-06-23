Депутат Думы Сургута оценил ход строительство объектов научно-технологического центра

В Сургуте полным ходом идет строительство объектов научного-технологического центра. Так, в рамках масштабного проекта завершается возведение канализационно-насосной станции и локально-очистных сооружений. В среду, 21 июня, депутат Думы Сургута Дмитрий Нечепуренко побывал на стройплощадке будущих ЛОС и оценил сегодняшние результаты.

«Это безусловно историческое событие, оно создаст новый виток развития не только Сургута, но и региона в целом. Реализация проекта по строительству научно-технологического центра может сделать из нашего города научный центр Западной Сибири, − подчеркнул народный избранник. − На повестке у депутатского корпуса все вопросы, связанные с НТЦ. В первую очередь – это инженерные сети. Мы за их строительством очень внимательно следим. Потому что это первый этап, под это выделены значительные средства, и мы на каждом этапе отслеживаем не только освоение этих средств, но и качество исполнения».

Напоминаем, что на сегодняшний день работы по КНС выполнены на 87%, а по ЛОС − на 67%. Полностью эти объекты планируют построить до конца текущего года. Кроме того, 5 500 метров магистрального водовода из шести уже построены. А набережная протоки Кривуля готова наполовину.