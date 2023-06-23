Пятеро парней напали и жестоко избили двух мужчин в Сургуте

Во дворе жилого дома в Сургуте толпа молодых людей жестоко расправилась с взрослыми мужчинами. Инцидент произошел на улице Крылова в четыре утра. Об этом сообщили в «К-Информ».

Момент драки попал на камеру, где отчетливо видно, как несколько молодых людей подбегают к мужчине, который стоит у подъезда и начинают его избивать руками и ногами. У одного из нападавших в руках был предмет, похожий на пистолет. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, пострадавшие получили серьезные травмы.

Через какое-то время в соцсети после появилось еще одно видео, на которое попал момент избиения второго мужчины. Он шел по тротуару с самокатом, затем налетчики его уводят на проезжую части и начинают по очереди бить ногами и руками. В конце мужчину ударили, предположительно, бутылкой по голове.

Причины и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливают правоохранительные органы.