Житель Томска приехал в Сургут ради нелегального бизнеса

В Сургуте поймали закладчика наркотиков, который орудовал вблизи железнодорожного полотна перегона станций «Сургут-Порт — ГРЭС». Инцидент произошел еще в начале июня 2023 года.

В ходе досмотра автомобиля, принадлежащего подозреваемому, транспортные полицейские обнаружили и изъяли 44 свертка с веществом белого цвета, упакованного в полимерные пакетики. Также оперативники изъяли у мужчины мобильный телефон с фотографиями предполагаемых «закладок». Согласно заключению экспертизы, содержимое 44 свертков является синтетическим наркотиком мефедрон, общей массой 5,09 грамма.

Злоумышленник рассказал, что приехал в Сургут из Томска, там же приобрел запрещенное вещество. В дальнейшем мужчина намеревался распространить смертельное зелье посредством «закладок» на территории города Сургута и Сургутского района.

«Общая масса изъятых наркотических средств составила 11,2 грамма. В отношении злоумышленника следователи Сургутского ЛО МВД России на транспорте возбудили уголовное дело части 4 статьи 228.1 УК РФ. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Время до суда мужчина проведет под стражей», – рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.