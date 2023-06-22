Работы по строительству объектов НТЦ в Сургуте идут в срок

В Сургуте завершается строительство канализационно-насосной станции и локально-очистных сооружений в рамках реализации НТЦ. На сегодняшний день по КНС работы выполнены на 87%, а по ЛОС − на 67%. Полностью эти объекты планируют построить до конца текущего года.

«По ЛОС выполняются бетонные работы по устройству железобетонной емкости. На текущий момент залиты балки, набирают прочность. В ближайшие дни будем продолжать работы по заливке бетона, но уже плит перекрытия, − поделился начальник технического отдела управления капитального строительства Сургута Андрей Арменчу. − Производительность данного объекта − 3 800 кубических метров в сутки. ЛОС предназначены для дождевой воды, которая будет собираться с будущей территории НТЦ и дополнительных районов, находящихся в пойменной части Оби. Тут вода будет очищаться, а далее она спускаться в речку».

Все работы по строительству объектов в рамках НТЦ идут в срок, а некоторые из них даже с опережением. Так, в 2022 году завершили строительство автомобильной дороги от Югорского тракта до гаражных кооперативов «Волна» и «Нептун» протяженностью около 600 метров.

Всего проектом предусмотрено два этапа. Первый включает в себя строительство шести объектов: две автомобильные дороги, локально-очистные сооружения, канализационная насосная станция, набережная города и магистральный водовод. Планируется, что он будет реализован до конца 2024 года. Второй этап – устройство инженерных сетей. Его планируют завершить до конца 2025 года.

«Концепция НТЦ призвана развивать научный потенциал Ханты-Мансийского округа, а также сформировать кадровый резерв, тем самым обеспечить инновационный потенциал нашего города и региона. Данный проект реализуется на основании заключенного соглашения между Фондом научно-технического развития Югры и Сургутом. Общий объем средств для всего НТЦ по предварительным оценкам составляет порядка 98 млрд рублей», − добавил директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Александр Коновалов.

Напоминаем, ранее в Сургуте забили первую сваю будущего НТЦ. Первым объектом станет биомедицинский и геномный центр, который будет построен по поручению президента России. Строительство НТЦ находится на особом контроле губернатора.