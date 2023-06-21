В Сургуте продолжается работа по обновлению урн, остановок, заборов и лавочек

В Сургуте появятся 15 новых автобусных остановок. Для сравнения – в прошлом году установили всего 12. Кроме того, в городе обновят урны (в общей сложности закуплено 500 штук), продолжена работа по смене дорожных ограждений и монтажу 50 лавочек.

«Договор уже заключен. До 10 июля мы ожидаем первое поступление. Остановочные комплексы стеклянные, с возможностью последующей модернизации – например, там можно установить камеру, преобразовать их в теплые конструкции», – рассказал директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» администрации Сургута Валерий Ходжаев.

Урны же станут больше. Их объем составляет 50 литров. По словам представителей администрации, в течение времени они хотят добиться единообразия и удобства. В первую очередь обновление коснется основных магистралей города. Однако демонтированные объекты, которые еще можно использовать, не утилизируют – их установят там, где существует острая потребность, чтобы потом заменить на новые.

«У нас очень часто бывает так, что на разных улицах отличные друг от друга урны и остановки. Согласитесь, приятно стоять в удобном закрытом комплексе, нежели в открытом павильоне, который обдувается всеми ветрами. Глава города направляет нас на то, чтобы сделать город красивым, в одном стиле», – подчеркнул Ходжаев.