Для сургутян возводится два новых спортивных центра, они будут готовы в 2024 году

В Сургуте строят дворец боевых искусств и спортивный комплекс с универсальным игровым залом в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Объекты финансируются с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредитования, сообщает пресс-служба Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры.

«Возведение планируется с установкой высокотехнологичного и энергоэффективного оборудования. Будет обеспечено внедрение энергосберегающих технологий, оснащение системами биометрии, видеонаблюдения и охраны на входе, а также организации видеонаблюдения внутри помещения и доступа к wi-fi на спортивном объекте», – указано в сообщении.

Спортивный комплекс с универсальным игровым залом позволит увеличить количество занимающихся спортом до 90 человек в час. Дворец боевых искусств будет принимать одновременно 65 человек в час. Финал строительства ожидается в 2024 году.