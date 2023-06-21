Сургутянка с помощью волейбола показала возможности мнемотехники на шоу «Удивительные люди»

На шоу «Удивительные люди» выступила 33-летняя сугрутянка Анастасия Панасюк, где продемонстрировала способности мнемотехники во время волейбольной игры.

«Мнемотехник запоминает информацию игральных карт, слов, картинок, цифр, карт России, карт мира», — объясняет Анастасия.

Ведущие шоу дали участнице непростое задание: по очереди играя за 2 команды по 2 минуты успеть запомнить номера игроков, их имена, принадлежность к команде и цвет браслета-напульсника.

Помимо того, что команды, в которых играла Анастасия, не только не проиграли, сама участница показала невероятный результат, запомнив 12 игроков и их атрибуты. Она совершила ошибку лишь один раз неправильно назвав цвет напульсника.

Ее результаты высоко оценили участники предыдущих сезонов шоу, тоже практикующих мнемотехнику.

«Анастасия проявила невероятные возможности, ведь нужно не только проявить мгновенную концентрацию принятия решения по поводу использования техники запоминания, а еще и играть. Это невероятно», — рассказывает мнемотехник-экстремал Осман Делибаш.

Своими впечатлениями поделилась участница предыдущих выпусков «Удивительные люди» Гаяне Курятова: «Номер получился просто прекрасный. Это было очень сложно, потому что человек не стоит на месте, он двигается. И можно успеть, вроде, запомнить одного, а на этом месте может уже стоять совершенно другой человек. Ты просто мультимастер».

Курс мнемотехники преподал сургутянке Илья Губенко, ее нынешний тренер и участник 2 выпуска 2 сезона «Удивительных людей».

«Скажу как тренер, Анастасия, ты большая молодец. Да, это действительно было сложно в подготовке совместить какую-то задачу, которая отвлекает, забирает ваше внимание, но у вас это получилось. Я очень рад», — комментирует Илья.

Анастасия занимается волейболом с пятого класса и только год мнемотехникой, в свете чего результат еще больше удивил жюри. Она прошла в следующий тур шоу.