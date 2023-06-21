В мэрии Сургута раскрыли последствия шторма

Администрация Сургута подсчитала количество проблем, которые принес штормовой ветер накануне. Об этом рассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Рачев.

Произошло аварийное отключения электроэнергии (короткое замыкание

или обрыв на воздушной линии):

- в поселках Снежный, Юность, Черный Мыс, Кедровый, Дорожный

- в 6 многоквартирных домах на ул. Генерала Иванова, Маяковского и пр. Мира;

- 38 частных домах на ул. Озерная, Речная и Школьная;

- в садово-огороднических товариществах «Виктория», «Берендей», «Прибрежный», «Май», «Дружба».

Кроме того, на нескольких участках автомобильных дорогах было скопление воды из-за того, что ливневая канализация не справлялась с большим количеством осадков.

«Повреждено 2 балкона в многоквартирных домах, отключено 15 светофорных объектов, повалено 7 деревьев, из них 2 на автомобиль, поломаны ветки деревьев, на 2 строительных площадках частично упал забор, с кровли 2 зданий сорвало профлисты, упало 4 дорожных знака. Силами энергетиков, дорожной службы, спасателей, управляющих компаний последствия происшествий были устранены, электроснабжение восстановлено», – заявил Рачев.