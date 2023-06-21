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Два участка дорог перекроют на Курбан-байрам в Сургуте

Мусульманский праздник внесет коррективы в транспортное движение Сургута

Два участка дорог перекроют на Курбан-байрам в Сургуте
Фото: siapress.ru

В Сургуте из-за Курбан-байрама перекроют некоторые дороги. Ограничения начнут действовать 28 июня с 2:30 до 6:30. Об этом сообщает администрация города.

Перекрытия коснутся следующих участков:

- улицы Никольской от перекрестка с улицей Сергея Безверхова до перекрестка с проспектом Набережный;

- проспекта Набережного от перекрестка с улицей Дзержинского до улицы Майской.

На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемого участка по следующим схемам:

- № 22 – при движении от остановочного пункта «ул. Югорская»: остановочный пункт «Дом Советов», остановочный пункт «Оптика», остановочный пункт «Агентство воздушных сообщений», остановочный пункт «Бахилова», остановочный пункт «Аврора» и далее по маршруту.

- № 26 – при движении от остановочного пункта «ул. И. Захарова»: остановочный пункт «Центральная библиотека», остановочный пункт «Майская», остановочный пункт «Оптика», остановочный пункт «Агентство воздушных сообщений», остановочный пункт «Бахилова», остановочный пункт «Аврора» и далее по маршруту;

при движении от остановочного пункта «пос. Снежный»: остановочный пункт «Аврора», остановочный пункт «Бахилова», остановочный пункт «Агентство воздушных сообщений», остановочный пункт «Майская», остановочный пункт «Декабристов», остановочный пункт «Республики» и далее по маршруту.

- 47 – при движении от остановочного пункта «Поликлиника Геолог»: остановочный пункт «Центральная библиотека», остановочный пункт «Майская», остановочный пункт «Оптика», остановочный пункт «Агентство воздушных сообщений», остановочный пункт «Бахилова», остановочный пункт «Аврора», остановочный пункт «Восход», остановочный пункт «Больничный комплекс» и далее по маршруту;

при движении от остановочного пункта «ЖД вокзал»: остановочный пункт «Набережный», остановочный пункт «Изумруд», остановочный пункт «Музыкальный колледж», остановочный пункт «Восход», остановочный пункт «Аврора», остановочный пункт «Бахилова», остановочный пункт «Агентство воздушных сообщений», остановочный пункт «Майская», остановочный пункт «Декабристов», остановочный пункт «Республики» и далее по маршруту.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 87, комментариев: 0
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