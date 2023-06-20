Сургутяне поделились последствиями разбушевавшейся погодной стихии

Сегодня утром, 20 июня, сургутяне столкнулись с сильным ливнем и ветром порывами до 21 метра в секунду. По словам очевидцев, во дворах повалены деревья, а на дорогах не работают светофоры. Кроме того, дождь подтопил улицы города. Фото и видео последствий разбушевавшейся погодной стихии горожане опубликовали в соцсетях.

«Бажова, купальный сезон открыт», − написал сургутянин в группе во «ВКонтакте» «Местоположение ДПС Сургут».

«Началось! На Островского 26/1 дерево упало на авто», − поделился очевидец.

В соцсетях сургутяне рассказали, что светофоры не работают на проспекте Комсомольском, улицах Щепеткина, Киртбая, Терешковой и Объездной дороге, сообщает «Сургутская трибуна».

Напоминаем, что ранее югорчан предупредили, что в округе ожидается два дня сильного ливня с ветром и грозой.