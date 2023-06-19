В Думе Сургута высказали мнение о внедрении новой маршрутной сети

В Думе Сургута продолжают обсуждать животрепещущую реформу общественного транспорта. Так, депутаты откликаются на предложения и жалобы горожан − всего им поступило 15 обращений избирателей по поводу новой маршрутной сети.

«Вопрос внедрения новой маршрутной сети мы трижды рассматривали на постоянном комитете по городскому хозяйству. Наше отношение к автобусной реформе такое: маршрутная сеть требовала изменений в связи с тем, что город разросся, произошла некая внутригородская миграция населения. И, соответственно, необходимо менять нагрузку на различные территории Сургута. Количество жителей выросло. Поэтому это была вынужденная мера, без которой мы не сможем двигаться вперед», − подчеркнул председатель городской Думы Максим Слепов.

Отметим, что в сентябре депутаты снова вернутся к этой теме. В дальнейшем будет проанализировано состояние маршрутной сети в разных городских условиях. Есть вероятность, что в нее будут вносить изменения с учетом сезона.

Кроме того, в Думе Сургута подняли вопрос о приобретении дополнительных автобусов. «Вопрос изменения маршрутной сети включает в себя ряд мероприятий, в том числе и приобретение новых автобусов. Когда пройдут торги — вопрос к администрации, это бюджетные процессы. Мы надеемся, что в этом году. Это не одного года задача, плановая работа. Но обращаю внимание, что, кроме изменения маршрутов, реформа подразумевает приобретение техники, остановочные комплексы. Все, что мы обсуждали на комитетах», − добавил председатель Думы.

Ранее в Думе Сургута подвели итоги корректировки автобусной реформы. На заседании депутат Дмитрий Гордеев отметил, что из-за пробок и настроек светофоров на некоторых участках дорог невозможно проехать весь путь за 45 минут. Тогда же народный избранник Дмитрий Нечепуренко подчеркнул, что отдельные маршруты не подразумевают пересадок на транспорт с регулируемой оплатой. В целом, по информации мэрии, количество жалоб по новой маршрутной сети стало значительно меньше.