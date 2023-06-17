В Сургуте стартовали летние филармонические сезоны

Непогода не стала помехой для артистов Сургутской филармонии: накануне оркестр концертных духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» открыл летние филармонические сезоны под открытым небом.

А сегодня на летней сцене — два концерта: в 13.00 стартует семейный опен-эйр с программой «Парад солистов» того же «Сургут Экспресс-Бэнда», а в 17.00 прозвучат песни советской эстрады на стихи Роберта Рождественского.

Напомним, что концерты расписаны на десять дней вперед. В программе возможны изменения, но пока она выглядит следующим образом.

18 июня в 13:00 - детская программа «Акуна-Матата» (Ансамбль русских народных инструментов «Ларец»)

18 июня в 17:00 - «Королевы советской эстрады» (Ансамбль русских народных инструментов «Ларец»).

19 июня в 19:00 «Имена на все времена. Роберт Рождественский» (Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд»).

20 июня в 19:00 - «Популярная классика» (Симфонический оркестр Сургутской филармонии) .

21 июня в 19:00 - «Танцуй, гуляй и пой» (Ансамбль песни «Отрада», ансамбль танца «Калинка»).

22 июня в 19:00 - «Имя нам - Россия» (Ансамбль песни «Отрада», Ансамбль танца «Калинка», «Дефиле-Бэнд», солисты Сургутской филармонии).

23 июня в 19:00 - «Классика-это классно!» (Симфонический оркестр Сургутской филармонии).

24 июня в 13:00 - детская программа «Плюшка в стране Инструменталии» (Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина»).

24 июня в 17:00 - «А музыка звучит» (Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина»).

25 июня в 13:00 - детская программа «Чиполлино» (Симфонический оркестр Сургутской филармонии).

25 июня в 17:00 - «Популярная классика» (Симфонический оркестр Сургутской филармонии).

Зрительный зал — амфитеатр возле фонтана на Площади Советов. Вход, как водится, свободный.