Разыскивается 42-летний сургутянин, который пропал более двух месяцев назад

Следователи просят помощи в розыске 42-летнего Владислава Миронова. Мужчина третий месяц не выходит на связь с родственниками.

«В последний раз Миронов выходил на связь с родственниками 3 апреля 2023 года и находился в товариществе собственников недвижимости «Крылья Сургута». До настоящего времени местонахождение мужчины не установлено, при этом Миронов не сообщал родственникам о своих намерениях сменить место жительства или длительно отсутствовать», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Ориентировка:

Миронов Владислав Юрьевич, 1981 года рождения.

Приметы пропавшего: на вид 40-45 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, славянской внешности, глаза карие, лицо овальной формы, нос средний, короткая стрижка, тонкие губы.

Был одет в спортивный костюм и бейсболку темного цвета.

Особые приметы: операционный шрам в области позвоночника.

О местонахождении разыскиваемого можно сообщить на официальном аккаунте следственного управления во ВКонтакте или по номерам: 8 (3462) 35-37-05, 35-36-94, 8-950-502-74-52.