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В Сургуте чествовали медработников накануне их профессионального праздника

В Сургуте прошел Форум пациентов и медицинских работников «Победившие болезнь»

В Сургуте чествовали медработников накануне их профессионального праздника
Фото: Р.Нуриев

В Сургуте накануне дня медицинского работника состоялся второй Форум пациентов и медицинских работников «Победившие болезнь». На мероприятии собрались более 700 сотрудников сферы здравоохранения ХМАО и другие гости. 70 профессионалов были награждены за значительный вклад в развитие и совершенствование системы здравоохранения округа.

С целью лично поздравить каждого из специалистов в Сургут прибыли представители Департамента здравоохранения Югры, Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре, Региональной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Югры, территориального фонда обязательного медицинского страхования Югры, Отделения Фонда пенсионного социального страхования РФ по ХМАО-Югре, Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Югре» Министерства труда и социальной защиты РФ, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре.

«Профессиональный праздник отмечают более 50 тысяч человек в регионе. Врачи, медицинские сестры и братья бок о бок стоят в операционных, работают в регистратурах медицинских учреждений, каждый день лечат пациентов на многочисленных приемах. Это праздник, который олицетворяет большое сердце, огромную житейскую мудрость, самопожертвование. Это дар – дарить любовь пациентам. Каждую проблему, каждого пациента вы пропускаете через себя. Вы наставляете своих юных коллег, учите и советуете, это важно», – поздравил коллег заместитель директора Департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.

После торжественной части пациенты рассказали о своих историях спасения. Каждый из них смог лично встретиться с медицинскими работниками, которые помогли им справиться с болезнью, научили заново ходить, подарили новую жизнь и веру в светлое будущее.


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Сегодня в 14:39, просмотров: 319, комментариев: 0
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