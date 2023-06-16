Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

17 июня

Видеотрансляция сказки с оркестром «Пеппи Длинный чулок»

Место проведения: Малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 14:00.

По мотивам серии книг шведской писательницы Астрид Линдгрем. История маленькой рыжей веснушчатой девочки Пеппи, озорницы и чудачки, которая своим появлением меняет тихую жизнь маленького городка.

По вопросам наличия мест и возможности бронирования уточняйте по телефону: 52-18-12. Вход свободный. 0+

Stand UP в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В следующую субботу, 17 июня в Невесомости состоится очередной большой стендап концерт, где выступят резиденты клуба «Open StandUp» и участники фестиваля «Открытый микрофон» на ТНТ. Два часа проверенного юмора, с которым комики выступили уже на 9 городов. Идеальный субботний вечер, который нельзя пропустить.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 400, на входе: 600 рублей. 16+

Мастер-класс по вязанию корзинок для начинающих

Место проведения: Молодежный центр «Цвет», улица Быстринская, 20. Время: 15:00.

Корзинки, органайзеры, шкатулки, коробочки... всё это очень удобные штучки для хранения разных мелочей. А, например, корзинка, связанная собственноручно, имеет особую ценность

17 июня в 15:00 приглашаем вас на бесплатный МК «Корзинка крючком с деревянным донышком».

С собой возьмите моток пряжи (подойдет трикотажная пряжа, шнур для вязания, пряжа для макраме) и крючок, размер 4-6. Все остальные необходимые материалы и инструменты, включая деревянное донышко будут предоставлены.

Запись для участия здесь. Вход свободный, места ограничены. 14+

18 июня

Сабантуй

Место проведения: Центральная площадь Сургута. Время: 11:00.

На Центральной площади Сургута состоится 35-е народное гуляние, посвященное национальному празднику Сабантуй. Мероприятие организовано МАУ «Городской культурный центр» совместно с Национально-культурной автономией татар и Башкирской национально-культурной автономией Сургута при поддержке администрации города.

Гостей праздника ждет насыщенная программа с яркими выступлениями городских артистов, традиционными играми и соревнованиями, а также вкусная кухня и приятная атмосфера дружбы и согласия. В программе мероприятия: мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, национальные игры, древние ритуалы и традиции, являющиеся неотъемлемой частью культуры татар и башкир.

Главным традиционным спортивным событием праздника станет увлекательная борьба корэш – вид национального спортивного единоборства, считающийся одним из самых зрелищных и интересных, который проведут представители РОО «Федерация борьбы на поясах и корэш» ХМАО-Югры.

В Сабантуе примут участие коллектив татарской культуры «Сандугач» и Народный самодеятельный коллектив ансамбль народного танца «Шатлык». Гостями юбилейного Сабантуя станут мастера искусств Республики Татарстан и Республики Башкортостан, которые представят яркую и обширную культурную программу.

Телефон для справок: 24-37-21. Вход свободный. 6+

День обласа

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 14:00.

Коренные жители Югры ещё много веков назад придумали облас. Для них это не просто лодка, а соратник и помощник на рыбалке, в котором живёт душа. С древних времён в начале весенне-летнего сезона ханты и манси устраивали в его честь весёлый праздник с обрядом поклонения водным духам и состязаниями на обласах.

Ни один ханты не подойдет к воде близко до совершения обряда. Хозяева тайги уверены: в каждом водоёме живёт Вит Хон – покровитель водной стихии. Главная традиция праздника – обряд поклонения водному духу. Ханты заворачивают монетки в светлую ткань и пускают на воду, обращаясь к хозяину водоема с просьбами об успешном рыбном промысле.

В программу праздника входят состязания в гонках по гребле на обласах, национальные игры, концертная программа, ярмарка национальных изделий и сувениров. Для всех желающих будет проведен мастер-класс по изготовлению сувенира «Дух реки» из природного материала.

Телефон для справок: 24-78-39 (125). Вход свободный. 0+

Органные концерты в католическом храме

Место проведения: Католический храм, проспект Набережный, 19/1. Время: 18:00.

Для сургутян в этот раз сыграют лауреаты международных конкурсов Татьяна Андрианова (орган, Москва) и Венера Батыршина (сопрано, Сургут).В стенах храма прозвучат произведения Моцарта и Россини. Это будет самый жизнеутверждающий концерт, который подарит вам заряд бодрости и веселья. Приглашаем всех желающих прикоснуться к прекрасному!

Забронировать места можно по телефону: 89058268521. Цена билета: 500 рублей. 0+

Благотворительный мастер-класс «Домики и когтеточки»

Место проведения: Центр помощи бездомным животным «Переправа». Время: 10:00.

На площадке Центр помощи бездомным животным «Переправа» во время прогулок с питомцами проведут благотворительный мастер-класс, все деньги с которого пойдут на заботу о бездомных животных. Сургутяне изготовят домики и когтеточки для кошек.

Предварительная запись по телефонам: 8-917-150-59-77, 8-912-510-37-96. Сбор в 10:00 у ТЦ «Лента» на 30 лет Победы, рядом с автокофейней. Цена билета: 300 рублей. 8+