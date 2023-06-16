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Восемь выпускников Сургута сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Сургуте восемь стобальников по предметам: русский язык, математика и химия

Восемь выпускников Сургута сдали ЕГЭ на 100 баллов
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте подвели итоги единого государственного экзамена и восемь выпускников набрали максимальное количество баллов. 100 баллов по химии набрали Олег Подрез и Багавдин Карасаев.Еще пятеро школьников набрали максимум баллов по русскому языку и один по математике, среди них: Алина Абрамова, Екатерина Винокурова, Евгения Прощина, Елизавета Рудкина, Марьям Шарипова, Никита Шевага.

«Ребята, вы молодцы. Настолько хорошо владеть такими сложными предметами, безусловно, очень высокое достижение. Спасибо педагогам за знания, вам – за упорство, родителям – за поддержку», – поделился у себя в соцсетях глава Сургута Андрей Филатов.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 147, комментариев: 0
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