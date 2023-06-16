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Ремонт на Комсомольском проспекте в Сургуте закончится на год раньше

Глава Сургута проинспектировал ход работ на Комсомольском проспекте

Ремонт на Комсомольском проспекте в Сургуте закончится на год раньше
Фото: администрация Сургута

В Сургуте продолжается ремонт на проспекте Комсомольском – работы должны финишировать в сентябре. Контракт с подрядчиком заключен на два года, но подрядная организация взяла на себя обязательства выполнить ремонт раньше срока, за один сезон. Глава города Андрей Филатов оценил ход работ вместе с представителями Думы города и общественности.

«Проспект Комсомольский в этом году полностью приведем в нормативное состояние. Один участок дороги построен по концессии. Сейчас выполняется реконструкция участка от Югорской до Щепеткина. Планируется также ликвидация колейности на участке от Югорской до Геологической. Стоит отметить, что в этом году в Сургуте ведется масштабная дорожная кампания, по объемам больше, чем в прошлом. Есть уверенность, что все запланированные работы выполним», – отметил мэр.

Отметим, что к ремонту дороги по проспекту Комсомольскому от улицы Югорской до Щепёткина приступили еще в мае. Протяженность участка – около 700 метров.

«Сняли существующее асфальтобетонное покрытие, завершили асфальтирование нижнего слоя, демонтировали бордюры, приступили к укладке бордюрного гранитного камня. Началось обустройство тротуаров с двух стороны дороги. Уже к началу июля уложим верхний слой дорожного покрытия. Планируется также благоустроить зеленую зону, установить дорожные знаки. Взаимодействие с Администрацией города налажено», – рассказал заместитель генерального директора АО «Автодорстрой» Евгений Лебедев.

Ремонт объекта ведется благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего в рамках проекта в этом году планируется обновить в Сургуте более 2,5 км дорог. Помимо проспекта Комсомольского, в порядок приведут улицу Бажова, завершат капитальный ремонт улицы Привокзальной.

«Отрадно, что в городе не оставляют без внимания отдаленные районы. Работу выполняют надежные подрядчики. На проспекте Комсомольском, как мы видим, сделано уже много. Замечаний нет, в том числе и по созданию безбарьерной среды. Важно, что процесс на контроле Команды Югры. Это позволяет при необходимости оперативно совершенствовать работы, выполнять то, что важно людям», – отметил общественник Андрей Саликов.

Однако на этом план работ не ограничивается. Власти Сургута пообещали устранить колейность, ямы, провести реставрацию 14 дворов.


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Сегодня в 10:13, просмотров: 249, комментариев: 0
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