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Да, это оптимальное количество 28.1%

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Продолжаются судебные разбирательства по благоустройству набережной в Сургуте

За некачественную работу по благоустройству набережной у СурГУ подрядчика ожидает суд

Продолжаются судебные разбирательства по благоустройству набережной в Сургуте
Фото: Ю. Нуреев

Суд назначил строительную экспертизу по искам властей Сургута к подрядчику, выполнявшему благоустройство набережной в районе СурГУ. Администрация города отказалась принимать и оплачивать работу компании «Квадрат» из Ханты-Мансийска — из-за большого количества недоделок и сомнительное качество конструкций. Об этом стало известно на заседании штаба по капстроительству, который провел глава города Андрей Филатов.

«Это был тот случай, когда мы принципиально не приняли работы, не стали их оплачивать. Рука не поднимается заплатить наши общие деньги за то, что развалится через два дня или не соответствует стоимости того, что сделали. Я надеюсь, что вы поддерживаете. Да, это долго и хочется быстрее получить объект, но не такой ценой. Мы будем бороться за свою позицию. Конечно, суд поставит точку», – сообщил мэр города.

Андрей Филатов занял жесткую позицию в отношении недобросовестного подрядчика и попросил общественников с горожанами поддержать в этом вопросе администрацию Сургута.

Напомним, что администрация города отказалась принимать и оплачивать работы, выполненные компанией «Квадрат» из Ханты-Мансийска, ссылаясь на сомнительное качество. Решить вопрос мирным путем не удалось, поэтому власти обратились в суд. При этом сам объект пришлось законсервировать.


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Сегодня в 17:49, просмотров: 102, комментариев: 0
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