Нефтяники завоевали серебро в чемпионате по баскетболу в Сургуте

Чемпионат по баскетболу среди мужских команд, организованный Ассоциацией любителей баскетбола города Сургута, проходил в СК «Дружба» с 15 декабря 2022 года по 6 мая 2023-го. По итогам финальной игры сборная НГДУ «Быстринскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» во главе с капитаном Сергеем Рымарчуком признана серебряным призёром соревнований.

Игры среди шести команд были организованы в два круга. По результатам первого «притирочного» «Быстринка» оказалась на 5-м месте, но перед вторым кругом нефтяники тщательно разобрали все ошибки, собрались и начали побеждать.

Состав команды НГДУ по инициативе капитана был усилен приглашёнными легионерами – Максим Носков из управления «Сургутнефтепромхим» и заслуженный тренер Виталий Зубов (МБУДО СШОР имени Арарата Агвановича Пилояна «Югория»). Очень весомый вклад в выход на плей-офф внесли Дмитрий Путинцев и Сергей Рымарчук, который не просто набрал наибольше количество очков), но и полностью вёл команду, настраивал, подбадривал, после чего она показала хорошую игру.

В плей-офф удача уже не отпускала наших ребят: в одной из решающих игр «Быстринка» уверенно выиграла «ЗСК», потом с перевесом в 1 мяч смогла противостоять очень достойному сопернику – «ГРЭС-2» и вышла в финал с фаворитом чемпионата «СурГУ-2».

«С каждой игрой чемпионата и поражением в начале мы становились только сплочённее и сильнее, – заверяет капитан баскетболистов НГДУ «Быстринскнефть». – Каждый из игроков внёс свой вклад в завоёванные победы, все слушали капитана, учились и на ходу исправляли ошибки, вкладываясь в новые достижения. Старались не сдаваться и в решающей встрече, хотя заранее понимали, насколько сильный соперник. Игра с «СурГУ-2» была равная, и победа могла быть нашей. Но побеждает сильнейший.

Спасибо всей команде, благодарю и приглашённых «бойцов» за помощь в игре, профсоюз управления – за форму и финансовую поддержку, а также организаторов чемпионата в лице Александра Шарохи –за достойный уровень соревнования. Выступать в чемпионате города мы намерены и в будущем году: ошибки изучены, настрой только на победу. Как сказал сокомандник Егор Шутько: «Начало положено, надо больше тренироваться в стремлении к высшей ступени пьедестала. Мы знаем, что можем!».

«Баскетбол надо любить так, как эти ребята, – поделилась мнением одна из коллег и болельщиц команды Евгения Бахир. –Только в этой игре с мячом обращаются благоговейно: не бьют по нему, а мягко пружинят, подводя к нужной точке на площадке, обнимают ладонями и несут в корзину. Если представить, что Земля – это мяч, её можно было бы доверить баскетболистам».