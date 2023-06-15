Сургутяне могут вложить свои деньги для создания в городе кремля

Глава Сургута Андрей Филатов объявил сбор средств для создания в городе «Сургутского кремля». Место, где его установят, выбрали сотрудники краеведческого музея – именно здесь в результате раскопок нашли элементы сургутского кремля. Уточняется, что арт-объект выполнят из бронзы. А создавать его будут общими усилиями.

«Памятный знак мы будем создавать на деньги жителей – всех, кто хочет поучаствовать в создании памятного знака. Мы разместим реквизиты. И есть возможность, что мы городом, предпринимательским сообществом соберем деньги», – сообщил глава Сургута.

Также глава города отметил, что на памятном знаке будет размещен QR-код, который будет рассказывать о каждом, кто вложил свои средства в создание такого памятного знака.

Установят информационные стенды, vr-бинокуляры, тематические детские площадки и т.д. Торцы нескольких домов украсят муралы, изображения будут сформированы из исторических фото Сургута.

Над созданием эскиза скульптурно-декоративного объекта работали студенты Сургутского педагогического университета. Сам дизайн-проект благоустройства исторического маршрута «‎Сургутский кремль» представляет собой пешеходный маршрут, соединяющий Старый Сургут, Купеческую усадьбу Клепикова и другие исторические объекты на территории девятого и десятого микрорайонов.