Прокуратура проверит информацию о некачественном оказании медуслуг несовершеннолетним в Сургуте

В Сургуте инициировали проверку опубликованной ранее в СМИ информации о некачественном оказании медицинских услуг несовершеннолетним и нехватке медицинского персонала в БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая больница». Об этом говорится на сайте окружной прокуратуры.

«В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана правовая оценка соблюдению медицинским учреждением требований законодательства о здравоохранении при оказании несовершеннолетним помощи. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в городских СМИ опубликовали информацию о том, в Сургутской клинической больнице №1 родители сами дежурят в паллиативном отделении, так как там не хватает персонала. По словам одной из родительниц, главный врач медучреждения отказывается брать в отделение молодых специалистов, сообщает URA.RU.