Сургутяне отпраздновали День города и День России

Сургутяне отметили двойной праздник – День города и День России. Торжественные мероприятия раскинулись на множестве площадок, но главная (уже по новой традиции) открылась на центральной площади. Там прошли вручения наград, звучали поздравительные речи, состоялись выступления местных коллективов из Сургутской филармонии, ДИ «Нефтяник», ЦКиД «Камертон», МАУ «Городской культурный центр», а красочным финалом стал концерт Александра Маршала.

«Сургут и сам – пример мощи России. Мечта людей труда, ставшая реальностью, – обратился к жителям в день праздника Андрей Филатов. – Наш город положил начало покорению Сибири. Задал новый энергетический импульс развитию страны. Мы сделаем все, чтобы Сургут и дальше стоял в авангарде развития государства – объединяя силы науки, природы и современных технологий. Для этого многое сделано. Еще больше предстоит. Но мы сильны своим единством, своей верой. Ведь Россия – это все мы!»

На главной площади началось все с наград, торжественные вручения которых традиционно проходят в подобные праздничные даты. На главной сцене Сургута 12 июня знак «За заслуги перед городом» получили начальник управления информационных технологий Сургутнефтегаза Ринат Гимратов, благочинный Сургута Антоний Исаков, преподаватель Сургутского музыкального колледжа Ольга Пилецкая, преподаватель биологии Сургутского естественно-научного лицея Наталья Чувакова. Накануне городские награды получили и другие жители.

Несмотря на довольно пасмурную погоду, праздничный концерт в Сургуте прошел отлично. «Сегодня Сургут – это многонациональный город. Центр экономики, культуры, спорта, образования. Это мечта людей, которая стала явью, – обратилась со сцены центральной площади заместитель главы Сургута Анна Томазова. – Город создает энергетический импульс Югры и России. Мы с вами сделаем все, чтобы наш город был в авангарде развития. Мы сильны и едины своей верой, а, значит, непобедим!»

«На протяжении 429 лет со дня основания здесь жили, трудились, создавали город своим трудом великие люди. В 20 веке нефтяники и газовики, геологи-первопроходцы, открывая новые месторождения, создали и новую страницу города. Мы все с вами патриоты великой России. И ее важной части – Сургута. Желаю нашему городу процветания», – поздравил сургутян председатель думы города Максим Слепов.

Главным подарком на праздник сургутянам в этом году стал концерт музыканта Александра Маршала. «Надеюсь, выступление заслуженного артиста России запомнится сургутянам. Рад отметить, сколько бурных откликов и эмоций оно вызвало. Александр Маршал отметил гостеприимство сургутян, искренность и теплоту зрительской аудитории», – рассказал позже глава города.

По случаю праздника как на центральной площади, так и в других точках города работали культурные и развлекательные площадки, где каждый мог найти себе занятие по душе. Так, накануне непосредственно Дня города, 11 июня, на Боровой прошли открытые соревнования по парашютному спорту. 12 июня в культурном центре «Порт» прошел познавательный квест «Тут Сургут» про историю города и его достопримечательностям.

В Сургутском краеведческом музее по случаю праздника состоялась акция «Музейный квартал». В галерее «Стерх» прошел арт-фестиваль «Рыбное место», в библиотеках города провели викторины и информационные часы, посвященные Сургуту, а в городском парке культуры и отдыха в районе Нефтяников организовали игровую программу «Чудеса из Короба», концерт «Город на Оби» и марафон «Дети рулят», где молодые сургутяне катались на велосипедах, самокатах и беговелах. В Городском культурном центре праздничный концерт посвятили разнообразию национального колорита, богато представленного в Сургуте.

Но это не все. В Ханты-Мансийске по случаю Дня России прошло большое мероприятие с вручением наград. «Сегодня мы чествуем югорчан, чья жизнь связана с любовью к России, Югре, профессии. Когда ты увлечён своим делом, то работаешь, не отделяя себя от целей развития страны. Убеждена в том, что тогда и приходит успех», – обратилась к участникам церемонии Наталья Комарова. В частности, она вручила премию «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа» главе Сургута Андрею Филатову.

Бурильщик Сургутского УБР №2 Салават Мухаматуллин получит звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации». Благодарности от президента России получили работники сургутского аэропорта: фельдшер Людмила Бойчук, рабочий аэродрома Светлана Калягина, инженер Галина Оселедько. Звание «Заслуженный работник образования Югры» удостоена учитель Сургутской школы-детского сада для детей с ограниченными возможностями Сукайнат Расулова. Ее коллега учитель-дефектолог Людмила Черепанова получила почетную грамоту губернатора, и благодарность от главы региона была объявлена учителю «Лаборатории Салахова» Марине Нигматуллиной и инженеру-кадровику Сургутнефтегаза Татьяне Пучковой.

«Сургутян отличает особый характер сильных, трудолюбивых людей, которые с любовью к Югре, создали город с мощным промышленным потенциалом, центр научного развития. Сургут – созидатель, труженик. Уверена, команде города по силам приумножить потенциал. Ценю ваш труд, инициативы, преданность югорской земле! – поздравила сургутян Наталья Комарова, и добавила. – Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «В обществе стало больше доверия и взаимовыручки. Более крепкой, надежной стала наша сплоченность. Осознанней, глубже – наша сопричастность Отечеству, ответственность за Россию и ее будущее». Это многовековой порядок развития Югры, России – единство как главный ответ на новые вызовы для защиты суверенитета, культуры, языка».

При поддержке Администрации Сургута