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Глава Думы Сургута дал старт строительству НТЦ // ВИДЕО

В Сургуте запущено строительство научно-технологического центра

Глава Думы Сургута дал старт строительству НТЦ // ВИДЕО
Фото: t.me/slepov_duma_surguta, видео: siapress.ru

Председатель Думы Сургута Максим Слепов разбил бутылку шампанского «на удачу» о первую сваю будущего НТЦ – такой традицией решили дать старт строительству одного из крупнейших объектов города и региона. Право на такую возможность разыгрывалось с помощью жребия.

«Символично, что новую эру город начинает в свой день рождения и День России. Введение НТЦ серьезно изменит жизнь каждого сургтянина, поднимет ее качество на новый уровень. Геномный центр, строительство которого губернатор Югры лично презентовала Президенту РФ Владимиру Путину и получила его одобрение, позволит развивать здесь персонифицированную медицину: предсказывать риски для здоровья каждого северянина и планировать лечение по информации персонального гена человека. Это станет украшением Сургута и точкой притяжения для всего российского Севера!» – подчеркнул спикер муниципального парламента.

Отметим, что это первый объект, на базе которого намечена реализация не менее пяти масштабных инновационных проектов мирового уровня, способствующих достижению технологического суверенитета России. Также среди ключевых показателей проекта НТЦ — поддержка на базе «ЮНИТИ ПАРК» не менее 200 стартап-проектов по приоритетам научно-технического развития страны и создание порядка 1600 высокопроизводительных рабочих мест.

В этот государственный проект депутаты вместе с администрацией города погружены уже несколько лет. На 70 гектарах будет построен целый кампус, который, мы надеемся, будет наполнен современными технологиями. Не только медицинскими, но и коммунальными.


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Сегодня в 14:30, просмотров: 328, комментариев: 0
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