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В Сургуте забили первую сваю будущего НТЦ

Возведение научно-технологического центра стартовало в День России и День Сургута

В Сургуте забили первую сваю будущего НТЦ
Фото: siapress.ru

В Сургуте запущено строительство НТЦ. Первую сваю забили на стройке в День России и День города – 12 июня. Первым объектом станет биомедицинский и геномный центр, который будет построен по поручению президента России. На торжественное событие приехали два заместителя губернатора Югры – Елена Шумакова и Владислав Нигматулин, председатель думы Сургута Максим Слепов, замглавы города Сергей Агафонов и другие гости. Они сделали жребий – кому достанется право разбить символическую бутылку шампанского о первую сваю НТЦ, и почетная миссия оказалась возложена на спикера сургутского парламента.

«Символично, что новую эру город начинает в свой день рождения и День России. Введение НТЦ серьезно изменит жизнь каждого сургтянина, поднимет ее качество на новый уровень, – сказал по этому поводу Максим Слепов. – Геномный центр, строительство которого губернатор Югры лично презентовала президенту РФ Владимиру Путину и получила его одобрение, позволит развивать здесь персонифицированную медицину: предсказывать риски для здоровья каждого северянина и планировать лечение по информации персонального гена человека. В этот государственный проект депутаты вместе с администрацией города погружены уже несколько лет. На 70 гектарах будет построен целый кампус, который, мы надеемся, будет наполнен современными технологиями. Не только медицинскими, но и коммунальными. Это станет украшением Сургута и точкой притяжения для всего российского Севера!»

«Важно, что этот проект консолидирует возможности наших вузов, колледжей, медицинских организаций, бизнеса, производства и направлен на то, чтобы этот мощный кластер – научный, медицинский, который уже формируется здесь в Сургуте, в Югре – работал на интересы всех регионов Российского Севера и Арктики, способствовал тому, чтобы Россия была максимально мощно представлена на Севере, в Арктике», – отметила заместитель губернатора Югры Елена Шумакова.

В состав будущего центра войдут несколько высокотехнологичных лабораторий. К примеру, здесь смогут проводить исследования в области замещения органов и выращивания живых тканей для трансплантации, сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. Там же специалисты высочайшего класса будут разрабатывать и тестировать препараты для лечения серьезных нейродегенеративных заболеваний, в частности, для борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Инвестором конкретно Центра высоких медицинских технологий по итогам открытого конкурса стала компания «Швабе-Москва» – об этом губернатор Наталья Комарова объявила в ходе своего инвестиционного послания к депутатам и жителям Югры в декабре 2022 года. «Научные коллективы, объединяющие 52 ведущих ученых и молодых исследователей, приступили к реализации запускающих проектов «Новые подходы к генетической диагностике, лечению и профилактике частых наследственных заболеваний», – подчеркнула в той своей речи глава региона.

Но это – только первый шаг в создании большого научно-технологического центра, который станет одним из крупнейших проектов десятилетия для Югры. «Это большой, масштабный проект регионального и, думаю, федерального значения общей площадью 700 тысяч квадратных метров. Следующим этапом идет строительство жилого массива — 200 тысяч квадратных метров, школы, сады, университет, технопарк. Наиболее большие расходы завязаны на покупке импортного оборудования – это 80% стоимости. На весь проект регион выделил 4,7 миллиарда», – подчеркнул генеральный директор Фонда научно-технологического развития Югры Илья Кандаков.


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Сегодня в 13:56, просмотров: 350, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:50
Можно конечно поаплодировать планам инициаторов строительства научно-технологического центра. И порадоваться старту строительства первого здания «Центра высоких биомедицинских технологий» и разбитой бутылке шампанского о первую сваю здания «Центра высоких биомедицинских технологий».
Все это впечатляет и вдохновляет. И великолепный старт. И впечатляют цифры, озвученные Еленой Шумаковой, общей площади специализированной зданий НТЦ, которые будут построены площадью, аж 700 тысяч м2. И жилой массив в 200 м2 при нем для сотрудников НТЦ впечатляющий. Впечатляют и пять будущих инновационных проектов мирового уровня, и 200 будущих стартапов. И 1600 будущих высококвалифицированных специалистов в этом великолепии зданий и сооружений. Какая-то фантастика разворачивается на наших с вами глазах, друзья. Фантастика наукограда, напротив гадюшника из некогда построенных гаражей по берегам Бардаковки. Ну да ладно. Можно просто поставить щиты и закрыть эту городскую грязь и убогость от ученых с мировыми именами.
Понятно, что центры научно-технологические мирового уровня стоят во всем мире не дёшево. И наш сургутский НТЦ тоже не исключение. Всего-то около 100 млр рублей, что в мировых масштабах это сущие копейки. Но для Сургута это не просто большие деньги, а очень большие деньги. Нечего не поделаешь- мировая наука и технологии недешевое удовольствие и требует отказаться от ряда городских культурных проектов. От того же театра для детей. Ну да ладно. Дети подождут. Главное «мировая наука».
Что ж старт дан. Обывателям остаётся ждать, надеятся и верить в «мягкую посадку» этого сургутского первого «космического корабля».

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