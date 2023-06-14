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Сургутянин приобрел дачу с боеприпасами

На даче в Сургуте нашли боевую гранату и охотничьи патроны

Сургутянин приобрел дачу с боеприпасами
Фото: Управление Росгвардии по Югре

Житель Сургута нашел боеприпасы на недавно приобретенной даче. Мужчина благоустраивал старую баню, на чердаке которой обнаружил боевую грану и патроны, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Югре.

«В Сургуте специалисты группы разминирования ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО-Югре провели обследование боеприпасов, найденных местным жителем в одном из садово-огородных товариществ. Сотрудники ОМОН «Стерх» идентифицировали их как боевую гранату, запал к ней и пять охотничьих патронов 16-го калибра. Боеприпасы переданы в полицию для проведения криминалистической экспертизы. Возбуждено уголовное дело», − рассказали в ведомстве.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее у 51-летнего жителя Октябрьского района изъяли 2,5 кг марихуаны, ружье и боеприпасы.


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Сегодня в 11:56, просмотров: 175, комментариев: 0
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