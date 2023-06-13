Из устава благоустройства Сургута уберут непонятные формулировки

В правилах благоустройства Сургута изменят некоторые формулировки, которые вызывают трудности при работе с подрядчиками. Об этом стало известно в ходе заседания думского комитета по горхозяйству.

«Это нужно, чтобы при составлении административных протоколов за нарушение формулировки были понятны всем. Как показала практика, некоторые специалисты трактуют их по-разному. Проект разработан с учетом действующих национальных стандартов, с использованием научной литературы и общедоступных ресурсов», —подчеркнул заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин.

Депутат Дмитрий Нечепуренко попросил уточнить, какие конкретно формулировки требуют изменений. Как оказалось, среди них 12 слов и фраз: благоустройство города, бордюр, детская площадка, живая изгородь, колея, красные линии, объекты благоустройства, противогололедные материалы, рыхлый снег, снежный вал, содержание автомобильной дороги, уплотненный снег.

В этом случае парламентарии согласились с тем, что благодаря поправкам в дальнейшем станет легче оценивать уровень уборки улиц:

«Нам сложно наказывать подрядчиков за недобросовестное отношение к своим обязанностям. С помощью этой статьи нам станет проще контролировать их работу», – подытожил народный избранник Дмитрий Нечепуренко.