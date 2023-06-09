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Куда сходить в Сургуте на выходных 10-12 июня? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 10-12 июня? // АФИША
Фото: siapress.ru

10 июня

Открытый микрофон

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

10 июня в Невесомости состоится очередной праздник музыкального безумия - великий и ужасный ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН, на этот раз – летний.

В этот судьбоносный день на сцене Невесомости выступят группы «Джекил и Хайд», «The Dudes» и «Томатный заигрыш», рэп-исполнители Микроб, Ariven и Kroy, сольные артисты Впоискесебя, Адам Безденежный и Рада Е, Дмитрий Беловидов и Катя Горячкина в поэтическом блоке, а также секретные гости, которые, по традиции, пригрозили нам расправой, если мы раскроем их название до начала мероприятия. Скажем только, что они частенько раньше играли в Невесомости и что они не «Оголенный провод».

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 300, на входе: 400 рублей. 16+

Квест «Тут Сургут»

Место проведения: город Сургут. Время: 12:00

Культурный центр «Порт» приглашает сургутян отметить День города участием в увлекательном и познавательном квесте «Тут Сургут», посвященному истории города, его знаковым местам и неоднозначным достопримечательностям.

В преддверии дня города, предлагаем вам провести несколько часов наедине с Сургутом, попытаться открыть его для себя с новой стороны, отыскав малоизвестные, но интересные объекты и узнав что-то новое об объектах знакомых и популярных.

Квест стартует в полдень 10 июня, участие в нем бесплатное. Для прохождения квеста необходим заряженный смартфон с установленным приложением «ВКонтакте». Вы можете использовать автомобиль, но мы рекомендуем велосипедный вид транспорта. Финальной точкой программы станет культурный центр «Порт», где состоится награждение победителей памятными призами, а также обзор свежей выставки «Зеленый круг».

Запись на участие в квесте и инструкции по прохождению маршрута через личные сообщения группы Культурного центра «Порт» во «ВКонтакте». Справки по телефону: 24-25-62. 0+

«Экодень» в СМДТ

Место проведения: Сургутский музыкально-драматический театр, улица Грибоедова, 12. Время: 12:00.

10 июня в Сургутском театре пройдет мероприятие «Экодень». В программе – занятия и развлечения для сургутян всех возрастов.

С 12 до 15 часов на площади у театра библиомобиль от библиотечной системы Сургутского района обеспечит подвижные игры, викторину, караоке, просмотр мультфильмов и другие активности. До 14 часов художники театра проводят мастер-классы по созданию поделок из вторсырья. Здесь научит превращать «мусор» в шкатулки, карандашницы, куколок. С 16 до 17 часов пройдет мастер-класс по коллажированию «Вырежи мечту» от сургутского экобренда YAM'. Участники будут создавать креативные доски желаний.

С 12 до 13 часов преимущественно подростков приглашают сыграть в интеллектуально-развлекательную игру «Экоквиз». Количество мест ограничено: 3 команды по 5 человек. Команда-победитель получит пригласительные на премьеру Сургутского театра – «ОНЕГИН» (16+).

Для взрослых подготовили цикл лекций об основах экологичного образа жизни.

13.00 – лекция нутрициолога Татьяны Видовой «Био, эко, органик: что есть что?». Расскажут, что такое «чистое питание» и как на нас зарабатывают, плодя мифы о здоровом питании.

14.00 – встреча «Zero Waste как есть» с экоактивисткой Мариной Репик о концепции нулевых отходов и опыте экологичной жизни. Спикер поделится знанием, как перейти к осознанному потреблению и какая в этом выгода.

15.00 – встреча «Сортировка отходов» с волонтерами экодвижения «РазДельный Сбор - Сургут». Ребята подробно расскажут о том, как начать сортировать отходы, куда можно сдавать вторсырье.

«Экодень» завершится камерным кавер-концертом бэнда Сургутского театра и певицы Алены Поль. Здесь можно танцевать.

На протяжении «Экодня» в фойе театра принимается мелкогабаритное вторсырье (батарейки, диски, банковские карты, крышечки из-под бутылок из пластика с маркировкой 5, щетки, алюминиевые банки). Просят приносить чистое вторсырье без органических загрязнений.

Здесь же организуют СВОП – площадку, где можно обменяться, казалось бы, ненужными вещами. «Приносите комнатные растения, игрушки и бижутерию, материалы для творчества, аксессуары для дома, которые вам надоели. Дайте вторую жизнь вещам и найдите что-то классное для себя!» – поясняют экоактивисты. С 12 до 15 часов открыта станция буккросинга, где можно оставить старые или выбрать новые книги. Для любителей изобразительного искусства открыта выставка картин и фотографий молодых сургутских художников: Евгении Буториной, Ольги Исаевой, Дарьи Онищенко и Кристины Данилиной.

Телефон для справок: +7 (3462) 53-03-19. Цена билета: 300 рублей. Детям до 7 лет вход бесплатный. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход»

Место проведения: Парк «За Саймой» (вход со стороны здания «Россети»). Время проведения: 14:00.

10-11 июня в Сургуте пройдет зрелищное мероприятие, которое погрузит вас в эпоху освоения территории северных и арктических земель в XVI-XVIII вв., в историю первых русских городов Западной Сибири (Тобольск, Березов, Сургут, Мангазея).

На протяжении двух дней гостей фестиваля ждут:

— увлекательные, ранее не известные широкому кругу, страницы истории покорения северного Зауралья;

— возможность посетить военный лагерь с выставкой доспехов и военного снаряжения;

— мастер-классы по традиционным ремесленным технологиям и народным художественным промыслам;

— стойбище коренных народов Севера.

Концерт этнической музыки в течение всего фестиваля приумножит впечатления об эпохе.

В рамках фестиваля состоится выездная торговля с участием местных товаропроизводителей и предприятий общественного питания, которые готовят вкусные угощения для сургутян и гостей нашего города.

Вход свободный. 0+

11 июня

Мультимедийная выставка «30 картин из жизни Петра Великого»

Место проведения: мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время совпадает с графиком работы учреждения.

С 8 июня в историческом парке «Россия - Моя история. Югра» к 351 Дню рождения императора Петра Первого начала работу мультимедийная выставка «30 картин из жизни Петра Великого». Проект является идейным продолжением и одновременно исторической реконструкцией выставки, состоявшейся на Марсовом поле в 1872 году. Помимо художественной составляющей, в основу выставки легла большая научно-исследовательская работа: цифровые версии исторических и современных картин, видеоролики, разнообразная инфографика и познавательная информация о жизни и свершениях Петра I.

Телефон для справок: 58-90-90. 0+

Спектакль «Свинопас»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 14:00.

В воскресенье, 11 июня в Невесомости состоится показ детского кукольного спектакля «Летучего театра» «Свинопаса» по одноименной сказке Г.Х. Андерсена.

Бедный принц хочет жениться на дочери императора и, переодевшись, устраивается к ним во дворец на работу свинопасом. История про настоящие ценности, которых мы порой не замечаем рядом с собой.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 350 рублей. 0+

12 июня


Главные события развернутся на Центральной площади Сургута в сам День города − 12 июня. С 12:00 начинают работать игровые площадки для детей, спортивные и развлекательные локации, для горожан выступят творческие коллективы городских учреждений культуры, весь день будет действовать торговая ярмарка.

Кроме того, 12 июня с 10:00 в Городском парке культуры и отдыха начнется марафон «Дети рулят». Дети будут соревноваться друг с другом на велосипедах, самокатах, беговелах. В 12:00 в парке сургутян будет ждать концертная программа «Город на Оби».

Централизованная библиотечная система в День города проведет викторины, информационные часы, встречи с приглашенными гостями с 11:30. С 12:00 до 15:00 в МАУ «Городской парк» пройдет игровая программа «Чудеса из Короба».

На площадке у галереи современного искусства «Стерх» с 14:00 до 18:00 состоится арт-фестиваль «Рыбное место». В рамках фестиваля состоятся игровые программы для детей и взрослых, тематические мастер-классы по созданию разнообразных рыб, будут работать арт-зоны. Также горожане смогут сфотографировать на фоне красивых локаций.

Итоговым мероприятием станет концерт заслуженного артиста России Александра Маршала. Выступление звезды российской эстрады начнется в 19:00 на Центральной площади города. Вход свободный.

Еще больше информации о мероприятиях, которые пройдут в эти выходные, вы можете найти здесь.


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