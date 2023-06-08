Сургутскую теплотрассу на проспекте Мира преобразят за 62 млн рублей

В Сургуте стартовал третий этап благоустройства тепломагистрали на участке на проспекте Мира − от улицы 30 лет Победы до Маяковского. На возведение защитно-архитектурного ограждения на этой территории выделили 62 млн рублей. Напомним, что все расходы на реализацию проекта и дальнейшее техническое обслуживание ООО «Сургутские городские электрические сети» взяли на себя.

«Мы продолжаем ту же концепцию благоустройства теплотрассы. Есть, конечно, отличие работ на этом участке, например, подключение будет проходить с двух точек, − поделился заместитель главного инженера по теплоснабжению ООО «Сургутские городские электрические сети» Александр Марченков. − По сравнению с прошлым годом наблюдается подорожание материалов. Мы продолжаем работать с основным поставщиком, взаимодействуем с компанией из Челябинска. Также у нас формируется аварийный запас на ряд элементов».

В настоящий момент вся документация по третьему этапу благоустройства тепломагистрали оформлена. Окончание работ планируется в середине октября. «Проект будет реализовываться в тех архитектурных решениях, которые были согласованы и даже воплощены в жизнь при первом и втором этапах. Как показала практика, он устраивают горожан. Выглядит достаточно эстетично. На сегодняшний день мы выдали разрешение на земляные работы», − рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Александр Коновалов.

Отметим, что во время благоустройства также будут убраны рекламные баннеры над теплотрассой. «У нас большая работа проводится по внесению изменений в правила благоустройства и размещения рекламы. Безусловно, это комплексная работа, направленная на пересмотр всего архитектурно-художественного облика города», − прокомментировал глава ведомства.

За весь период эксплуатации защитно-архитектурного ограждения было зафиксировано семь ДТП с наездами. Во всех случаях происходили разрушения сооружения, но сам объект остался целым и невредимым.