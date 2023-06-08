Пятерых сургутян наградили за спасение людей из горящего дома

Глава Сургута Андрей Филатов вручил благодарности пятерым горожанам за спасение людей из горящего дома.

«Это сургутяне, которые не прошли мимо чужой беды, проявили мужество и самоотверженность при спасении людей на пожаре», - написал мэр Сургута в своем телеграм-канале.

Пожар произошел 28 мая в одной из квартир дома на ул. Первопроходцев. В это время во дворе находились Нариман Идиков, Гелани Бутиев, Курбан Магомедов, Омар Раджабов и Валерий Крупенин. Они не стали дожидаться приезда экстренных оперативных служб и принялись самостоятельно выводить жителей из горящего дома.

«С прибытием подразделений МЧС, они продолжили оказывать помощь пострадавшим. Общими усилиями таким образом было спасено 8 человек, в том числе 2 детей», - добавил Андрей Филатов.