В полиции Сургута прокомментировали конфликт между двумя женщинами на детской площадке

В Сургуте рассматривается о привлечении двух женщин к административной ответственности по статье «Побои» после их драки на детской площадке. Ранее в СМИ говорилось, что одна из них напала на беременную за то, что та заступилась за своего ребенка. Однако очевидцы сообщили об иной версии произошедшего. По их словам, разборки первой начала беременная женщина. Она схватила родительницу за футболку и повредила ногти.

«В рамках проверки по заявлению о причинении вреда ребенку вынесен отказ в возбуждении дела, поскольку судебно-медицинская экспертиза не подтвердила наличие каких-либо значимых повреждений. У беременной также в результате экспертизы вреда здоровью не установлено. Кроме того, во время конфликта видимых признаков беременности не было, поэтому вторая сторона не могла знать о положении женщины.», − сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.