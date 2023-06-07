В Сургуте мужчина скрывал ребенка от матери: горожанке помогли приставы

В сургуте приставы помогли матери вернуть ребенка. Ранее женщина развелась со своим супругом, мирным путем насчет проживания 7-летнего сына договориться не получилось. Отец скрывал местонахождение мальчика и препятствовал его общению с матерью. Тогда горожанка обратилась к правосудию.

Через суд сургутянке удалось добиться возвращения ребенка, приставы начали исполнительное производство. Несмотря на то, что должник скрывался от сотрудников службы и уклонялся от телефонных звонков, судебные приставы установили местонахождение и должника, и ребенка. Совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Сургуту, судебные приставы осуществили выход по их новому месту жительства. Мужчину задержали и доставили в следственный комитет.

«За похищение несовершеннолетнего, в отношении сургутянина возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ. На сегодняшний день, мужчина находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Благодаря грамотной организации исполнительных действий, процесс передачи ребенка от отца к матери прошел успешно. Теперь мальчик находится в безопасности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – рассказали в УФССП России по ХМАО-Югре.

