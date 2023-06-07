На беременную женщину из Сургута напала другая мать

На детской площадке в Сургуте произошел конфликт между двумя матерями, который закончился госпитализацией беременной женщины. Сейчас полиция проводит проверку по этому инциденту, сообщили «Вестнику» в пресс-службе УМВД России по городу.

«Произошел конфликт между двумя женщинами, они подрались. По этому инциденту мы проводим проверку», − отметили в ведомстве.

По информации СМИ, на женщину, находившейся на 13 неделе беременности, напала другая мать, сын которой обижал детей на детской площадке. Дочь беременной заступилась за ребят, и тогда мальчик пнул ее в живот и ударил по лицу.

После этого между женщинами произошел конфликт. Мама мальчика не признавала вину сына и набросилась на беременную. Сейчас она находится в больнице с угрозой выкидыша, уточнили в Телеграм-канале «Ural Mash».