В Центральной городской библиотеке сургутяне празднуют Пушкинский день России

Сегодня в Сургуте в Центральной городской библиотеке отмечают Пушкинский день России. В этот солнечный день для местных жителей подготовили насыщенную программу празднования. На площади у библиотеки сургутяне смогут вслух прочитать произведения поэта, а после − написать «Пушкинский диктант − 2023».

«Эта история с диктантом длится в России уже 10 лет. Мы же его проводим третий год в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Собираем молодежь. Сегодня к нам придут студенты колледжей и вузов. Всех желающих мы также не оставим без внимания, будем их ждать. Но предупрежу, что есть вопросы, на которые смогут ответить только литературоведы или те, кто специально готовился к диктанту», − поделилась ведущий библиотекарь Александра Кочкина.

Тема диктанта − «Любовь и дружество в творчестве А. С. Пушкина и поэтов пушкинского круга». После того, как горожане представят свои знания о поэте, они смогут получить сертификат участника или диплом победителя.

Вместе с тем, в 16:00 сургутяне смогут посетить центральное мероприятие праздника − открытие выставки графических рисунков «Пушкиниана Нади Рушевой». Работы юной художницы не оставят никого равнодушными. Материалы выставки предоставлены Всероссийским музеем имени А. С. Пушкина.

«В экспозиции представлены копии графических работ юной художницы времен СССР Нади Рушевой, посвященные биографии поэта. Она прожила всего 17 лет, но оставила после себя огромное творческое наследие. Особенный стиль художницы в том, что она никогда не делала эскизов, не использовала ластик. Надя всегда рисовала с первой попытки. Линейный рисунок − краткий, тонкий, лаконичный. Манера Нади Рушевой очень похожа на пушкинскую», − рассказала главный библиотекарь отдела обслуживания Татьяна Завалинская.

В течение дня в Центральной городской библиотеке будут проходить и другие бесплатные мероприятия для взрослых и детей.