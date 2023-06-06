Чемпионат мира по бильярдному спорту пройдет в Сургуте

В Сургуте с 7 по 11 июня пройдут чемпионаты России и мира по бильярдному спорту по правилам игры «Свободная пирамида». За чемпионское звание будут бороться более 110 спортсменов из 24 стран мира. В Сургут приедут победители национальных турниров из Алжира, Германии, Египта, Израиля, Ирака, Кореи, Марокко, Сербии, Турции и других государств, сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

«Ханты-Мансийский автономный округ представит увеличенный состав делегации — 30 человек, так как региональная федерация бильярда Югры признана по итогам прошлого года лучшей. Оценивать игры будут судьи всероссийской категории», - рассказали в пресс-службе.

Чемпионат мира по бильярдному спорту проходит в Югре уже в седьмой раз. Два последних состоялись в Сургуте.