Летевший в Сочи самолет авиакомпании Utair вернулся в Сургут из-за неисправности

После взлета самолета авиакомпании Utair, выполняющего рейс «Сургут − Сочи», сработала индикация температурного режима двигателя. Экипаж принял решение выработать топливо и совершить штатную посадку в аэропорту Сургута, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«На борту 180 пассажиров. Авиакомпания готовит для пассажиров резервный борт, ориентировочное время вылета из Сургута − 22:30-23:00», − рассказали в авиакомпании.

Напоминаем, сегодня из Сургута в Анталью отправился первый рейс авиакомпании Utair.