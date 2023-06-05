В Сургуте стартуют летние филармонические сезоны

Концерты творческих коллективов Сургутской филармонии пройдут с 16 по 25 июня в формате летних сезонов. За десять дней артисты представят 14 концертов на площадке перед филармонией (Энгельса, 18) в полюбившемся формате опен-эйр. Вход свободный.

Откроет цикл «Летних филармонических сезонов» оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд». Далее музыканты исполнят программы для детей и взрослых согласно следующему графику:

16 июня в 19:00 - «Великое, русское, родное» (Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд»).

17 июня в 13:00 - детская программа «Парад солистов» (Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд»).

17 июня в 17:00 - «Имена на все времена. Роберт Рождественский» (Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд»).

18 июня в 13:00 - детская программа «Акуна-Матата» (Ансамбль русских народных инструментов «Ларец»)

18 июня в 17:00 - «Королевы советской эстрады» (Ансамбль русских народных инструментов «Ларец»).

19 июня в 19:00 «Имена на все времена. Роберт Рождественский» (Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд»).

20 июня в 19:00 - «Популярная классика» (Симфонический оркестр Сургутской филармонии) .

21 июня в 19:00 - «Танцуй, гуляй и пой» (Ансамбль песни «Отрада», ансамбль танца «Калинка»).

22 июня в 19:00 - «Имя нам - Россия» (Ансамбль песни «Отрада», Ансамбль танца «Калинка», «Дефиле-Бэнд», солисты Сургутской филармонии).

23 июня в 19:00 - «Классика-это классно!» (Симфонический оркестр Сургутской филармонии).

24 июня в 13:00 - детская программа «Плюшка в стране Инструменталии» (Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина»).

24 июня в 17:00 - «А музыка звучит» (Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина»).

25 июня в 13:00 - детская программа «Чиполлино» (Симфонический оркестр Сургутской филармонии).

25 июня в 17:00 - «Популярная классика» (Симфонический оркестр Сургутской филармонии).

Зрительным залом станет амфитеатр возле фонтана на Площади Советов. Капризная июньская погода может внести коррективы в работу летнего концертного зала — следите за прогнозом и объявлениями на сайте sfil.ru и в наших соцсетях. В случае неблагоприятных условий (дождь, сильный ветер) выступления будут перенесены на другие даты.