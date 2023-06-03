Власти Сургута опровергли информацию об отказах в вылете детям на отдых из-за ламинированных документов

В администрации Сургута прокомментировали сообщения СМИ о том, что несколько подростков, готовых к летней смене в оздоровительном лагере, не пропустили в самолет. Причиной, по данным журналистов, стало заламинированное свидетельство о рождении.

В мэрии города эту информацию опровергли.

«В ряде СМИ была опубликована некорректная информация о том, что несколько детей из Сургута в составе организованной группы якобы не смогли вылететь на отдых из-за заламинированных свидетельств о рождении. Администрация города опровергает эту информацию», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что вылетов организованных групп детей по муниципальным контрактам от Сургута еще не было. Первая группа детей по путевкам департамента образования полетит из Сургута только сегодня. Детей и родителей заранее проинформировали о необходимости предоставить актуальный, действительный документ, удостоверяющий личность.

«Дополнительно мы связались со справочной и заместителем начальника аэропорта Сургута, которые информацию также не подтвердили», - заключили в пресс-службе администрации города.