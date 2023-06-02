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Куда сходить в Сургуте на выходных 3 – 4 июня? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 3 – 4 июня? // АФИША
Фото Р. Нуриева

3 июня

Выставка «Чудесные мгновения»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время совпадает с графиком работы галереи.

Лето – время ярких дней и новых впечатлений. Галерея «Стерх» предлагает посетить летнюю по настроению выставку «Чудесные мгновения».

Творчество художницы Натальи Виль связано с Сургутом. Она пишет то, что окружает её, создавая, красивый, загадочный, уютный мир. Мир творчества, человеческих радостей, воспоминаний, фантазии.

На выставке представлены живопись и графика (пастель) художницы –фантазийные и романтические портреты, метафизические пейзажи, сказочная анималистика, декоративные натюрморты.

Н. Виль – художник, дизайнер. Родилась в Сургуте, окончила художественную школу (сейчас им. Л.А. Горда), СурГПИ (художественно-графический факультет), работает преподавателем ИЗО. Занимается творчеством и участвует в выставках более 20 лет.

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 150 рублей (старше 18 лет), 100 рублей (с 7 до 18 лет), 50 рублей (дети с 5 до 7 лет, пенсионеры), до 5 лет дети бесплатно. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Органный гала-концерт

Место проведения: Католический храм, проспект Набережный, 19/1. Время: 19:00.

В католическом храме Сургута проходит Летний Органный фестиваль. В последнюю дату для всех желающих прозвучит гала-концерт, в котором можно услышать звучание окарины, фагота, кларнета, гобоя, тромбона, органа и исполнение певцов.

Программа гала-концерта, который состоится 3 июня:

  • И. С. Бах. Хоральная фантазия «Приди, святой Дух»
  • А. Вивальди. Концерт для фагота и органа (II и III ч.)
  • «Always with me» из фильма «Унесенные призраками» для окарины и органа
  • Р. Ловленд. «Song of the secret garden» для кларнета и органа
  • М. Маньяни. «Романтическая соната» (для кларнета и органа)
  • С. Рахманинов. «Вокализ» (переложение для кларнета и органа)
  • С. Рахманинов. «Сирень»
  • С. Рахманинов. «Здесь хорошо»
  • И.С Бах. Адажио из «Пасхальной оратории» для гобоя
  • И.С Бах. Ария из кантаты 82 (переложение для гобоя, тромбона и органа)
  • Г.Ф Телеманн. Концерт ми-минор (III и IV ч.) для гобоя с органа
  • И.С Бах. Маленькая фуга соль минор для духовых
  • А. Вивальди. Соната для виолончели и органа си-бемоль мажор (переложение для тромбона и органа) (III и IV ч.)
  • Дефайе. В манере Шумана (для тромбона и органа)
  • Н. А. Римский-Корсаков. Восточный романс
  • И. С. Бах. Симфония из кантаты 29 «Благодарим тебя, Господь»

Забронировать места можно по телефону: 89058268521. Цена билета: 500 рублей. 0+

Арт-клуб в галерее «Стерх»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

Встреча арт-клуба начнется с обзора двух новых экспозиций. «На ярком берегу Оби» – творчество пяти художников Нижневартовска, членов Союза художников России (живопись, графика, гобелен, скульптура). «Чудесные мгновенья» – это первое полное представление творчества сургутской художницы Натальи Виль.

Место изменится на скайп-лекции Владимир Назанского (Санкт-Петербург) – искусствоведа, куратора. Он расскажет о резонансной премии Эрарта 2023, её финалистах – ярких художниках страны.

Время станет другим в музыкальном проекте «Жизнь на фото СССР – о ней расскажет рояль» (личные истории в советской музыке). Прозвучит музыка М. Таривердиева, А. Шнитке, Г. Канчели, В. Арзуманова, В. Сильвестрова и других композиторов. Пианистка – Юлия Напольских. Ведущий – куратор арт-клуба, композитор Сергей Зятьков.

Арт-клуб знакомит горожан с современным искусством разных жанров, в месте, где удобно смотреть, слушать, общаться – в галерее «Стерх».

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

4 июня

Фестиваль «Соцветие»

Место проведения: Центральная площадь Сургута. Время: 12:00.

«Соцветие» – ежегодный масштабный фестиваль, который обогащает культурное пространство Сургута разнообразием традиций. Его главная особенность – возможность увидеть национальные обычаи разных народов на одной площадке. Общественные этнические объединения представят народные игры, традиционную одежду и кухню, художественное творчество, зрелищные виды искусства.

Тема XXIV фестиваля – «Мы в вас берем свое начало», посвящается Году педагога и наставника.

Гостей и участников фестиваля ждет ярмарка ремесленных изделий, выставка национального хлеба, фотозона «Летопись фестиваля» и колоритная концертная программа. На сцене выступят творческие коллективы общественных этнических объединений, а музыкальным подарком для горожан станет выступление фольклорного ансамбля «Цветень» (Курган) и театра обско-угорских народов «Солнце» (Ханты-Мансийск).

Отдельными тематическими зонами с собственной сценой станут детское «Соцветие», где представят национальные игры и забавы, а также молодёжная площадка «Национальность моя – Гордость моя!». На сцене с творческими номерами выступят участницы конкурса «Краса нации». Они представят выставку расписных матрёшек разных национальностей и перформанс «Раскрась матрешку».

Завершится мероприятие национальной дискотекой и совместным исполнением гимна фестиваля «Соцветие».

Вход свободный. 0+

Тифлоспектакль «Любитель абсента»

Место проведения: мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 12:00.

Тюменский экспериментальный шекспировский театр приезжает к нам 4 июня с необычным спектаклем «Любитель абсента»!

Уникальность в том, что вся постановка будет с тифлокомментированием. Это значит наслаждаться театральным представлением смогут даже слабовидящие люди. Для них все важные сюжетные повороты, действия героя будут озвучиваться. Воспроизвести комментарии можно будет с помощью специальных наушников.

Телефон для справок: 58-90-90. Вход свободный. 16+

Спектакль «Как раз для вас»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 14:00.

В это воскресенье, 4 июня в 14:00 в Невесомости состоится показ детского спектакля «Летучего театра» КАК РАЗ ДЛЯ ВАС или путешествие по русским сказкам. Легкая, ненавязчивая история. Вернее даже две — спектакль сделан по двум классическим сказкам: «Репка» и «Теремок». Не используя избитых приемов а ля «старая история на новый лад», актеры играют эти сказки все же по-новому. Представление являет собой кукольный спектакль с элементами клоунады и играется каждый раз по-разному в зависимости от аудитории. Можно назвать стиль спектакля скоморошьим.

Телефон для справок: 76-08-04. Цена билета: 350 рублей. 0+


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Сегодня в 11:34, просмотров: 199, комментариев: 0
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