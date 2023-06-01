Спортсмен из Сургута стал первым на международном турнире по греко-римской борьбе

Спортсмен из Сургута Рахман Тавмурзаев завоевал золото на международном турнире по греко-римской борьбе имени двукратного чемпиона мира и Европы Бенура Пашаяна. Соревнования прошли 30-31 мая в Ереване, сообщает телеграм-канал администрации Сургута.

«В составе сборной России спортсмен выиграл медаль в весовой категории до 63 кг», - отметили в пресс-службе, уточнив, что Рахман Тавмурзаев является воспитанником Спортивной школы олимпийского резерва №1 и многократным призером соревнований различного уровня.

В международном турнире по греко-римской борьбе приняли участие около 80 борцов национальных сборных Грузии, Болгарии, Армении, России, Ирана, Белоруссии. Сборную России в Ереване представляли 12 борцов. Российские спортсмены завоевали 6 золотых медалей, 4 серебряных и 2 бронзовых.