Лжесотрудники кладбища берут с сургутян деньги за благоустройство могил и пропадают

На сургутском кладбище вновь активизировались мошенники. Злоумышленники предлагают горожанам различные услуги по уходу за могилами, заключают устный договор, берут предоплату и пропадают, не выполнив работы.

«Прошу жителей Сургута быть внимательнее при посещении городских кладбищ и не пользоваться услугами, которые им навязывают и предлагают неизвестные люди», – подчеркнул директор муниципального казенного учреждения «Ритуал» Игорь Фурив.

Он также отметил, что помочь с уходом за могилой могут помочь сотрудники кладбища, полную информацию об услугах можно узнать у администрации Чернореченского кладбища.

Если вы все же решили воспользоваться услугами незнакомых граждан, то, по словам Фурива, необходимо требовать письменный договор.