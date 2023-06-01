Тюменские актеры показали сургутянам спектакли «Тартюф» и «Ханума»

В Сургут с гастролями приезжал Тюменский Большой драматический театр. В рамках проекта «Культурное сотрудничество», инициированного губернаторами Югры и Тюменской области, горожанам показали два спектакля – «Тартюф» и «Ханума».

«Мы очень любим приезжать в Сургут, и хотелось бы делать это чаще. Спектакли «Тартюф» и «Ханума» – одни из самых любимых зрителями в репертуаре театра, веселые, музыкальные, с большим смыслом. Залы полные, чему мы весьма рады. Гастроли для артистов – это всегда очень важно, это смена публики, обстановки, они дают новую энергию, эмоции и ощущения, что ценно для актерской натуры. Мы приехали с большой труппой, в которой не только актерский состав, это и работники цехов, в общей сложности нас 55 человек. Гастроли театра проходят в рамках проекта «Культурное сотрудничество», – прокомментировал директор Тюменского Большого драматического театра Сергей Осинцев.

Проект «Культурное сотрудничество» предусматривает большую программу для жителей Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа. Это музыкальные, театральные, танцевальные постановки творческих коллективов Тюменской области, в числе которых Тюменский Большой драматический театр, Тюменский филармонический оркестр, Хоровая капелла Тюменской филармонии, Тюменский театр кукол, Коллектив Формэйшн Вера, ГАНТ «Зори Тюмени», Театр огня «Гелиос», Тобольский драматический театр, Камерный оркестр «Камерата Сибири».

«Очень радует то, что проект вносит свой вклад в развитие культуры. Билеты на спектакли разошлись буквально за три дня, кроме того, мы раздавали пригласительные врачам, учителям, работникам нефтегазовой сферы, которых я сегодня с удовольствием наблюдаю в зале. В продолжение проекта «Культурное сотрудничество» в сентябре в Сургутской филармонии состоится концерт Тюменского филармонического оркестра», – рассказал директор Сургутской филармонии Яков Черняк.

В сентябре актеры Тюменского Большого драмтеатра вернутся в Югру – они выступят на сцене Ханты-Мансийска с постановкой «Бесприданница».