Хирурги сургутской травматологии и ОКБ провели операцию 36-летему мужчине по спасению раздробленной ноги

Хирурги Сургутской травматологической больницы и ОКБ провели восемь операций и 36-летнему местному жителю. Он получил тяжелейшую травму на стойбище при распиливании дров. Ему на ногу упало бревно, удар пришелся на область коленного сустава. Об этом сообщил директор Депздрава Югры Алексей Добровольский.

Открытый многооскольчатый перелом, полностью разрушенный сустав и обширная глубокая рана – с такими повреждениями его доставили в Сургутскую травмбольницу. У пациента была повреждена подколенная артерия и нижняя часть ноги с момента получения травмы не кровоснабжалась. По специальной шкале для оценки повреждений и прогнозов относительно ампутации набиралось максимальное количество баллов.

«После операции отсутствовавший более семи часов кровоток восстановился. Ефим находится в Сургутской травмбольнице уже полтора месяца. За это время он побывал на операционном столе восемь раз. Сочетание сложного перелома и серьезного повреждения мягких тканей требовало применения различных передовых методик в ходе каждой операции. На одном из этапов потребовался опыт и современное оборудование специалистов ожогового центра», – поделился Добровольский.

Заживления раны добивались посредством VAC-терапии – использовали вакуумные повязки, которые ускорили регенерацию. Но при такой большой площади раневой поверхности без трансплантации кожи не обойтись. Ожоговые хирурги пересадили кожный пласт с бедра пациента на поврежденный участок, перекрыв дефект. Приживление прошло благополучно.

Пациенту установили аппарат Илизарова. Сегодня пациент может передвигаться на костылях. Чрез два месяца его вновь ждут в травмбольнице. После обследования лечащий врач примет решение о частичном демонтаже аппарата.