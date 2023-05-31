В сургутском ДТП пострадала дочь руководителя ГИБДД из-за бывшего сотрудника дорожной инспекции

В Сургуте водитель кроссовера сбил девушку возле старого корпуса университета. Она шла по пешеходному переходу, водители всех автомобилей остановились, чтобы пропустить ее, а пьяный экс-сотрудник ГИБДД внезапно объехал все машины и протаранил девушку. Оказалось, что пострадавшая – дочь его бывшего руководителя. Об этом сообщает «К-ИНФОРМ».

Из записи видеорегистратора следует, что иномарка обгоняла автомобиль на крайней правой полосе и не стала тормозить на переходе. Пешеход уже находилась на середине «зебры», когда ее сбила машина.

«Экс-полицейский ехал по улице Университетская, часто перестраивался, и в итоге он сбил на пешеходном переходе женщину. Позже было установлена, что пострадавшая — дочь его бывшего руководителя. Подтверждается, что виновник ДТП действительно является экс-сотрудником ГИБДД и работал с отцом пострадавшей около пяти лет», — сообщил источник в правоохранительных структурах города.

Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую в больницу. Сбивший пешехода водитель привлечен к административной ответственности. Есть вероятность, что на виновника происшествия заведут уголовное дело.

Пострадавшая в среднетяжелом состоянии, изначально была госпитализирована в реанимацию, прооперирована: сейчас переведена в отделение травматологии и ортопедии № 1, сообщает «О! Сургут». У нее переломы голени и бедра, сотрясение мозга. Водитель отказался от медицинского освидетельствования.

В полиции города корреспонденту siapress.ru сообщили, что по данному происшествию идет разбирательство.