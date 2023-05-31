Пожилая сургутянка пострадала в ДТП по вине молодой автоледи на BMW

Днем во вторник, 30 мая, в Сургуте 22-летняя девушка на BMW устроила аварию с пострадавшим. Водителем Kia оказалась 65-летняя женщина, она получила травмы. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

«22-летняя девушка, управляя BMW, при выезде с прилегающей территории, по предварительным данным, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем Kia, под управлением 65-летней женщины. В результате ДТП водитель Kia получил травмы», – указано в сообщении.